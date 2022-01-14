Известному новосибирскому предпринимателю продлили арест на полгода

Юлия Моисеева
 
Сергей Проничев
Фото Михаила Перикова

Суд продлил срок содержания под стражей новосибирскому бизнесмену Сергею Проничеву. Согласно постановлению, предприниматель останется под стражей до конца июня.

Центральный районный суд Новосибирска в рамках предварительного слушания вынес постановление о продлении ареста обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК. РФ) бизнесмену Сергею Проничеву. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента региона 13 января.

«Суд продлил Сергею Проничеву срок содержания под стражей на 6 месяцев, до 28 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, дело поступило в суд 28 декабря. Очередное судебное заседание по уголовному делу назначено на 26 января.

Сергей Проничев был арестован в апреле 2021 года вместе с новосибирским журналистом Николаем Сальниковым. По версии следствия, Проничев и Сальников потребовали у новосибирских депутатов полтора миллиона рублей за нераспространение порочащей их информации. Журналист успел выложить на YouTube фильм о якобы противоправной деятельности спортивного клуба «Успех», основанного депутатом областного Заксобрания Вениамином Паком, и анонсировал вторую часть ролика.

По данным участников рынка, Сергей Проничев представляет в Новосибирске интересы федерального холдинга «Мой коммунальный стандарт» (МКС). Известно, что компания фигурировала в крупном коммунальном скандале в 2017 году, когда инициативная группа из 11 управляющих компаний заявляла о якобы незаконном отъёме их бизнеса.

В августе-сентябре 2020 года Сергей Проничев как представитель МКС мог стать участником конфликта в связи со сменой власти в управляющей компании новосибирского Академгородка – сотрудники научного центра усматривали в происходящем признаки рейдерского захвата. С этой ситуацией связывают нападение на бизнесмена, произошедшее в этот же период.

В феврале 2021 года появилась информация о возможной продаже холдингу крупной управляющей компании «СПАС-Дом». Однако сделка не состоялась.

В ноябре 2021 года также сообщалось, что находящемуся в СИЗО Сергею Проничеву не позволили оформить доверенность на получение пенсии через нотариуса.

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