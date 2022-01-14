Известному новосибирскому предпринимателю продлили арест на полгода

Суд продлил срок содержания под стражей новосибирскому бизнесмену Сергею Проничеву. Согласно постановлению, предприниматель останется под стражей до конца июня.

Центральный районный суд Новосибирска в рамках предварительного слушания вынес постановление о продлении ареста обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК. РФ) бизнесмену Сергею Проничеву. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента региона 13 января.

«Суд продлил Сергею Проничеву срок содержания под стражей на 6 месяцев, до 28 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, дело поступило в суд 28 декабря. Очередное судебное заседание по уголовному делу назначено на 26 января.

Сергей Проничев был арестован в апреле 2021 года вместе с новосибирским журналистом Николаем Сальниковым. По версии следствия, Проничев и Сальников потребовали у новосибирских депутатов полтора миллиона рублей за нераспространение порочащей их информации. Журналист успел выложить на YouTube фильм о якобы противоправной деятельности спортивного клуба «Успех», основанного депутатом областного Заксобрания Вениамином Паком, и анонсировал вторую часть ролика.

По данным участников рынка, Сергей Проничев представляет в Новосибирске интересы федерального холдинга «Мой коммунальный стандарт» (МКС). Известно, что компания фигурировала в крупном коммунальном скандале в 2017 году, когда инициативная группа из 11 управляющих компаний заявляла о якобы незаконном отъёме их бизнеса.

В августе-сентябре 2020 года Сергей Проничев как представитель МКС мог стать участником конфликта в связи со сменой власти в управляющей компании новосибирского Академгородка – сотрудники научного центра усматривали в происходящем признаки рейдерского захвата. С этой ситуацией связывают нападение на бизнесмена, произошедшее в этот же период.

В феврале 2021 года появилась информация о возможной продаже холдингу крупной управляющей компании «СПАС-Дом». Однако сделка не состоялась.

В ноябре 2021 года также сообщалось, что находящемуся в СИЗО Сергею Проничеву не позволили оформить доверенность на получение пенсии через нотариуса.