Мощности колл-центров Новосибирской области увеличат на 30%

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил развернуть дополнительные мощности для колл-центров региона. С такой инициативой он выступил на дискуссии «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов» Гайдаровского форума, который проходит в Москве 13-14 января.

Как отметил Андрей Травников, необходимость усиления колл-центров связана в том числе с возможностью увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Мы понимаем, что в связи с омикроном ситуация может развиваться совершенно по-другому. Уже сегодня даны все поручения разворачивать дополнительные мощности для колл-центров – это дополнительные рабочие места, каналы связи, вести переговоры с Новосибирским медицинским колледжем и Новосибирским государственным медицинским университетом, готовить мобилизацию непрофильных специалистов. Мы предполагаем, как минимум на 30% к началу пятой волны увеличить мощности колл-центров», – подчеркнул Андрей Травников.

Инициативу поддержал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, который модерировал дискуссию.

«Мы поддерживаем это направление и видим, что те регионы, которые увеличили мощности колл-центров, дооснастили их, в том числе, дополнительно информационными системами, доступом к электронной медицинской карте, они обеспечивают внимание к пациенту значительно больше. Хорошо, что вы это направление ведёте», – отметил он.

В 2020 году на базе ГКУ Новосибирской области «Служба 112» была создана многоканальная «горячая» линия для граждан по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Она интегрирована с единым для всей территории Российской Федерации номером «122». В периоды высокой нагрузки на линию к её работе привлекались студенты новосибирских вузов.

Напомним, в октябре количество операторов колл-центра Новосибирской области «124» было увеличено вдвое.