Новосибирские власти готовятся к новому росту заболеваемости COVID-19

Власти Новосибирской области готовятся к наступлению пятой волны коронавирусной инфекции. В правительстве области дали поручения ведомствам по подготовке к возможному росту заболеваемости.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в настоящее время ситуация с обращениями с инфекционными заболеваниями в регионе стабилизировалась. В области не наблюдается увеличение обращений пациентов с COVID-19 и ОРВИ, однако уточнил, что специалисты наблюдают за ситуацией со штаммом коронавируса «омикрон» в других странах и готовятся к нему. Регион также готовится к возможному росту заболеваемости COVID-19. Подготовка к новой волне уже обсуждалась с губернатором.

«У нас есть все поручения для министерства здравоохранения, других органов исполнительной власти для подготовки к возможной пятой волне. Хочу сказать, что мы для себя берем тот опыт, который мы получили в третью волну, когда у нас был самый большой коечный фонд, когда мы привлекли самое большое количество медицинских работников для организации медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Поэтому мы сейчас, по сути, проводим подготовительные работы по мобилизации по примеру третьей волны», — сообщил Константин Хальзов в ходе брифинга 13 января.

Он отметил, что, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время в регионе не зарегистрированы случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Министр здравоохранения Новосибирской области добавил что в регионе появились случаи госпитализации тех пациентов, которые были привиты от коронавируса более шести месяцев назад, и не прошедших вовремя ревакцинацию. Глава министерства призвал жителей региона не затягивать сроки повторной прививки от заболевания.

«Всем рекомендую пройти ревакцинацию, учитывая, что рекомендации ВОЗ говорят о том, что в период пандемии ревакцинация должна осуществляться по прошествии 6 месяцев после вакцинации. У многих сейчас наступает время ревакцинации, не оставляйте это на потом, приходите на наши пункты вакцинации», — сказал Хальзов.

Напомним, новосибирский ученый назвал предполагаемые даты наступления пятой волны коронавируса. Всплеск заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области ожидается в середине или конце января.