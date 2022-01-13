Пять тысяч на хлеб и миллион за лестницу-трон: НОВАТ заключил контракт для балета «Конек-Горбунок»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) заключил контракт на поставку декораций и реквизита для балета «Конек-Горбунок», премьера которого запланирована в апреле 2022 года. Стоимость работ составляет свыше 23 млн рублей.

Новосибирский театр оперы и балета заключил контракт на поставку товаров для спектакля-балета «Конек-Горбунок». Информация о контракте размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, учреждение заказало для спектакля изготовление жестких декораций, реквизита, электрореквизита, напольного покрытия и полетного устройства. Их изготовят в точном соответствии с эскизами художника-постановщика, соблюдая цвета, размеры, материалы, для жестких и мягких декораций будет проведена огнезащитная обработка. Уточняется, что поставить товар в Новосибирский театр оперы и балета необходимо в срок не позднее 18 марта 2022 года. Поставщик может предоставить товар досрочно с согласия НОВАТа.

В контракте указаны 92 позиции. Отметим, самая низкая цена в контракте указана за деревянные ложки — за один столовый прибор театр заплатит почти 500 рублей, всего учреждение заказало шесть ложек. В числе самых дорогих товаров — лестница-трон, стоимость которой составляет более 1,1 млн рублей.

Для балета «Конек-Горбунок» НОВАТ также попросил изготовить бутафорские сушки и баранки — их цена составляет 15 тыс. рублей. Бутафорский хлеб оценивается более чем в 5,5 тыс. рублей. Добавим, согласно документам, одеяло царя обойдется театру в 44,6 тыс. рублей, скамья царя — 75,2 тыс. рублей, скипетр и держава — 33,8 тыс. рублей. Три подушки для спектакля поставщик изготовит за 37,2 тыс. рублей.

«Поставщик обязан обеспечить представителям заказчика проход на территорию мастерских по изготовлению товара. Художник-постановщик осуществляет дистанционный контроль за процессом изготовления декоративного оформления. Допускаются отклонения в цветовой палитре элементов декорационного оформления по инициативе художника-постановщика», — указано в документах.

Контракт заключен с ООО «Возрождение». Он действует до 30 апреля текущего года. Общая цена составила более 23 млн рублей. По данным Rusprofile, ООО «Возрождение» зарегистрировано в Санкт-Петербурге, учредителем является Геннадий Галицкий. Он также стал генеральным директором ООО «Михайловский» — поставщика, в частности, Михайловского театра, художественным руководителем которого является Владимир Кехман. С последним НОВАТ заключил контракт на постановку «Конька-Горбунка».

Геннадий Галицкий — президент «Ассоциации производителей и поставщиков продукции для театров, шоу и кино». Ранее он работал заместителем директора Михайловского театра по постановочной части. Отметим, генеральным директором учреждения на тот момент был Владимир Кехман.

Стоит добавить, что НОВАТ заключил с ООО «Возрождение» еще один контракт для постановки балета «Конек-Горбунок». Организация заказала костюмы, обувь и парики для спектакля. Стоимость контракта составила более 34 млн рублей, указано на сайте госзакупок.