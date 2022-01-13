Новосибирский горсовет отреагировал на нецензурное высказывание вице-спикера в адрес жителей

Спикер новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев попросил своего заместителя Евгения Лебедева проявлять вежливость к горожанам после того, как тот в нецензурных выражениях прокомментировал сообщение недовольных уборкой снега жителей.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев ответил жительнице города, директору ООО «Анкер Электрик» Елене Гавровской, которая пожаловалась ему на нецензурные высказывания депутата Евгения Лебедева – грубые слова были адресованы новосибирским пользователям соцсетей, акцентировавшим внимание на недостаточную уборку снега в городе.

В одном из соответствующих постов, который написала Елена Гавровская в Facebook, был отмечен вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев. В своей записи она пожаловалась на снежные залежи возле поликлиники в Дзержинском районе Новосибирска.

Комментируя пост, депутат написал в соцсети, что не обязан убирать снег, однако он делает это регулярно и «в существенных объёмах».

«Если не по глазам, то идите на ***, ой, на страницу мою и изучайте, пока спать не захотите», — говорится также в сообщении Лебедева.

Возмущённая высказыванием депутата директор ООО «Анкер Электрик» обратилась к спикеру горсовета Дмитрию Асанцеву, попросив его оценить поведение коллеги. 13 января он ей ответил – письмо Елена Гавровская опубликовала на своей странице в Facebook.

Председатель горсовета отметил, что, по словам самого Евгения Лебедева, его высказывания «не подразумевали под собой какие-либо угрозы и оскорбления в адрес жителей», при этом он сообщил, что депутату направлено письмо с напоминаем о необходимости проявлять тактичность в общении с горожанами.

«Сообщаем, что Евгению Лебедеву направлено письмо с просьбой обратить внимание на необходимость быть вежливым, тактичным, проявлять сдержанность и уважение к гражданам при осуществлении своей деятельности», — говорится в ответе Дмитрия Асанцева.

Елена Гавровская в соцсети также сообщила, что во время конфликта снег на «проблемных» улицах в Дзержинском районе был убран.

Напомним, в мае депутат новосибирского горсовета Дмитрий Украинцев по инициативе мэра Анатолия Локтя был вызван на комиссию по депутатской этике после ряда высказываний в социальных сетях.