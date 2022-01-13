В Новосибирске ликвидируют последствия утечки опасного газа на железнодорожной станции

На станции Инская в Новосибирске ликвидируют последствия произошедшей накануне утечки газа из железнодорожной цистерны. По информации спасателей, угрозы населению нет, однако есть данные, что речь идёт о высокотоксичном веществе.

Течь в цистерне была обнаружена вечером 12 января, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. По данным ведомства, произошла утечка безводного газа.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, речь идёт о высокотоксичном производном аммиака – диметиламине.

По сообщению ЗСЖД, пострадавших и угрозы населению нет, на железнодорожное движение инцидент не повлиял.

«Для устранения течи и аварийной ситуации вагон отправлен на специализированный путь. На месте незамедлительно были развернуты силы и средства для ликвидации последствий инцидента», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, отметив, что место происшествия пока находится под наблюдением подразделений аварийно-спасательной службы «Экоспас».

По данным ГУ МЧС по региону, на станции на постоянной основе проводят замеры, а также контроль воздуха и окружающей среды, развёрнуты посты разведки и химико-радиометрическая лаборатория. В ведомстве также отмечают, что по состоянию на 13 часов 13 января превышений ПДК на территории произошедшего не наблюдается.

Напомним, в декабре было завершено расследование причин аварии на газовой автозаправочной станции, которая произошла в Новосибирске в конце июня — в результате взрыва пострадало 34 человека.