Новосибирская область вошла в лидеры рейтинга медиаактивности в сфере инноваций

Новосибирская область стала одним из лидеров рейтинга медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций в декабре прошлого года, составленного Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, рейтинг АИРР возглавили, в частности, Москва, Новосибирская область и Республика Крым. Отметим, как сообщают авторы исследования, рейтинг медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций показывает, как поставлена информационная работа в субъектах РФ.

«Лидирующие позиции говорят об активной работе в указанных сферах деятельности, ее прозрачности, а также о том, что регион заинтересован в том, чтобы о нем узнали инвесторы», — сообщили специалисты.

Уточняется, что для составления рейтинга регионы страны были поделены на пять подгрупп в зависимости от численности экономически активного населения (ЭАН).

Так, первое место в рейтинге среди субъектов РФ с населением от 2 млн человек ЭАН заняла Москва. Новосибирская область возглавила подгруппу в категории до 2 млн человек. Отмечается, что регион еще в ноябре находился лишь на третьей позиции. В третьей подгруппе лучшим определен Крым — он стал лидером регионов с количеством от 500 тыс. до 1 млн человек ЭАН.

В последних двух подгруппах, где оцениваются регионы от 100 тыс. до 500 тыс. и менее 100 тыс. экономически активного населения, лидерами стали Севастополь и Чукотский автономный округ.

Напомним, как сообщили в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области, для продвижения региона в 2021 году организация приняла участие в 33 мероприятиях федерального, международного и регионального уровня.

В 2021 году Новосибирск вошел в топ-100 рейтинга лучших в мире городов для студентов. Регион стал лидером по темпам ввода жилья среди регионов СФО в первой половине года, а новосибирские рестораны вошли в список лучших заведений Сибири.

Ассоциация инновационных регионов России — организация, созданная для оказания содействия экономическому взаимодействию регионов-участников, построенного на комплексном представлении их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. В состав ассоциации входят 17 регионов России, в том числе Новосибирская, Томская области, Красноярский край, Алтайский край.