Объём перевозок грузов в контейнерах по Западно-Сибирской железной дороге по итогам 2021 года вырос на 9,8%.

Перевозка гружёных контейнеров по ЗСЖД в 2021 году выросла на 11,1% и составила 221,9 тысяч ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов – «КС»). С учётом порожних контейнеров объём перевозок прошлого года составил 427,5 тысяч ДФЭ и показал прирост в 9,8% по отношению к объёму 2020 года.

Всего за минувший год в контейнерах железнодорожники перевезли 3,9 миллиона тонн различных грузов. На первом месте по объёму поставок оказались химикаты и сода (49,6 тысяч ДФЭ), на втором – лесные грузы (37,2 тысячи ДФЭ), которые показали прирост на 35,6%, а на третьем — продовольственные товары с объёмом перевозок в 24,8 тысячи ДФЭ и приростом на 14,4%.

Заметное место в структуре товарных позиций ЗСЖД заняли также чёрные металлы, строительные грузы, зерно, цветные металлы, сборные грузы и бумага. Объём их перевозок в контейнерах составил, соответственно, 17 тысяч ДФЭ, 16,2 тысячи ДФЭ, 13,8 тысячи ДФЭ, 6,2 тысячи ДФЭ, 5,2 тысячи ДФЭ и 3,5 тысячи ДФЭ. При этом, наиболее заметным оказался прирост перевозок зерна в контейнерах, составивший в 2021 году 100% по отношению к объёмам предыдущего года.

Пятилетняя статистика контейнерных перевозок ЗСЖД даёт ещё более интересные цифры прироста по различным товарным позициям. При общем росте объёма перевезённых контейнеров в 2 раза, количество перевезённого зерна увеличилось в 17 раз, продовольственных товаров в 3,4 раза, а лесных грузов – в 2,5 раза.

Напоминаем, что в 2021 году объём пассажирских перевозок Западно-Сибирской железной дороги в минувшем году составил 37,7 миллиона человек, что на 12,3% больше аналогичного объёма 2021 года, а в январе текущего года в Новосибирске появился свой «Хогвартс-Экспресс». В первый рейс из Новосибирска в Бердск уникальный поезд отправится 15 января. Автором идеи экспресса по мотивам книг о юном волшебнике Гарри Поттере стала предпринимательница Зоя Быстрова.