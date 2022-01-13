Гособвинение потребовало 3,6 года колонии сотруднице новосибирского магазина за кражу украшений

В Новосибирске состоялось судебное заседание по делу о краже украшений из ювелирного отдела в торговом развлекательном центре «Сибирский Молл» на 3,7 млн рублей.

Государственный обвинитель запросил приговорить к 3,6 годам исправительной колонии общего режима Екатерину Калугину — бывшую сотрудницу ювелирного магазина «Диадема» в ТРЦ «Сибирский Молл», ставшей фигуранткой дела о краже украшений на сумму 3,7 млн рублей. Судебное заседание состоялось в Октябрьском районном суде Новосибирска, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая и двое неустановленных лиц в августе 2020 года разработали план, согласно которому женщина должна была устроиться в ювелирный магазин и получить доступ к украшениям. В результате обвиняемая похитила из отдела 400 ювелирных украшений, что причинило ущерб магазину на сумму свыше 3,7 млн рублей.

Отметим, после происшествия женщину объявили в розыск. Она переехала в Москву, где решила принять участие в телешоу, где сообщила, что сама стала жертвой преступников. Позже ее задержали и доставили в Новосибирск, где заключили под стражу. В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

«Государственный обвинитель выступил в поддержку обвинения и просил признать Калугину Е.С. виновной в совершении преступления <…>, а также отсутствием отягчающих обстоятельств, предложил назначить подсудимой Калугиной Е.С. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего просила удовлетворить в полном объеме в сумме 3 759 429 рублей 87 коп.», — указано в сообщении суда.

Отмечается, что в защиту подсудимой выступил адвокат, который просил учесть раскаяние и полное признание вины женщиной, все смягчающие обстоятельства, состояние ее здоровья, а также готовность подсудимой оказать содействие правоохранительным органам в розыске соучастников преступления. Он попросил назначить наказание в минимальном размере, не связанное с реальным лишением свободы.