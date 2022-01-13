В 2021 году пассажирами электричек ЗСЖД стали 33,7 миллиона человек

По итогам 2021 года объём пассажирских перевозок Западно-Сибирской железной дороги, осуществлённый электропоездами пригородного сообщения, вырос на 10,6%.

Общий объём пассажирских перевозок Западно-Сибирской железной дороги в минувшем году составил 37,7 миллиона человек, что на 12,3% больше аналогичного объёма 2021 года. Из них наибольший прирост (29,4%) показали поезда дальнего следования, которыми в совокупности воспользовались за год 3,9 миллиона пассажиров.

Электропоездами пригородного сообщения ЗСЖД за 2021 год воспользовалось 33,7 миллиона человек, что на 10,6% больше пассажиропотока позапрошлого года. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги отметили тенденцию к росту в пригородном сообщении доли электронных билетов. По оценке аналитиков железной дороги, только в Новосибирской области в 2021 году она возросла до 11% от общего объёма проданных билетов.

Пассажирооборот на Транссибирской магистрали в ушедшем году вырос на 24,4% по отношению к уровню 2020 года и составил 4,7 миллиардов пассажиро-километров, в том числе в дальнем следовании – 3,2 миллиарда пассажиро-километров (+31,4%) и в пригородном сообщении – 1,5 миллиарда пассажиро-километров (+11,4%).

Напомним читателям, что в январе в Новосибирске появится свой «Хогвартс-Экспресс». В свой первый рейс из Новосибирска в Бердск уникальный поезд отправится 15 января. Автором идеи экспресса по мотивам книг о юном волшебнике Гарри Поттере стала жительница Южно-Сахалинска Зоя Быстрова.

Также в первой половине января стало известно, какие направления для авиапутешествий из Новосибирска будут субсибироваться из бюджета в 2022 году. Список таких маршрутов расширился до двадцати шести.