Приговорённый к условному сроку новосибирский парламентарий обжаловал решение суда

Заместитель председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарёв, получивший приговор в виде условного срока за организацию мошенничества, подал апелляционную жалобу на решение суда. Из-за уголовного преследования депутата «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарёв подал апелляционную жалобу на вынесенный ему приговор по делу о мошенничестве в Чулымский районный суд 10 января, следует из картотеки суда. Депутат приговорён к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года по ч. 3 ст. 33, — ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере).

На следующий день приговор обжаловали двое других фигурантов уголовного дела, по которому проходит парламентарий, — директор ООО «Сельхозпрод» Виталий Кухта и глава крестьянско-фермерского хозяйства в Чулымском районе Владимир Моисеев. Им назначено такое же наказание, что и Сичкарёву, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Все жалобы приняты к рассмотрению, возражения по ним можно подать до 25 и 26 января соответственно.

Напомним, приговор фигурантам уголовного дела, возбуждённого в январе 2021 года, был вынесен 27 декабря.

По данным правоохранителей, в декабре 2019 года Кухта, Моисеев и Сичкарёв под руководством последнего организованно похитили более 2,3 млн руб., которые были направлены из бюджета на развитие фермерского хозяйства. Они подготовили фиктивные документы о якобы выполненных работах в зернохранилище и на животноводческом комплексе хозяйства, чтобы нелегально получить остаток выделенной субсидии.

Ущерб, нанесённый региональному бюджету в результате преступления, фигуранты погасили.

Ранее также сообщалось, что из-за уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Сичкарёва в партии.