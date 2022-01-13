Правоохранители ищут взрывчатку в торговых центрах и школе Красноярска

Юлия Моисеева
 
ТРЦ
Фото Михаила Перикова

В четверг, 13 января, в торгово-развлекательные центры и школу Красноярска поступили сообщения о минировании. Учреждения эвакуировали, на местах работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

По сообщениям местных СМИ, из-за сообщений о якобы заложенной взрывчатке в Красноярске эвакуировали торгово-развлекательные центры «Планета», «На свободном», «Июнь», «Авиатор» и ряд других. Номер школы, где также прошли экстренные мероприятия, не уточняется.

Эвакуацию в школе и ТРЦ подтверждают источники информационного агентства ТАСС в экстренных службах. По их данным, сообщения о минировании поступили по электронной почте.

На местах работают сотрудники экстренных служб и полиция.

В ГУ МВД по Красноярскому краю информацию пока не комментируют.

Напомним, в Новосибирске на днях из-за угрозы взрыва эвакуировали суды, а в декабре сообщения о минировании поступали в торгово-развлекательные центры и городской метрополитен.

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