Власти Новосибирской области удвоят объёмы капитального ремонта жилых домов в 2022 году

В 2022 году в Новосибирской области планируется отремонтировать не менее тысячи многоквартирных домов за счёт взносов на общий счёт. В прошлом году за счёт средств, собираемых региональном оператором, капремонт прошёл в 408 жилых домах.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, повышение взноса на капитальный ремонт с 8,03 до 10,07 рублей за квадратный метр – это вынужденная мера.

«Без повышения взноса на этот уровень фактически невозможно выполнить утвержденную региональную программу капитального ремонта. Предпосылки дефицита средств фонда капремонта стали проявляться еще в 2019 году. В 2021 году мы столкнулись с резким ростом стоимости строительных материалов – в среднем на 150% по сравнению с 2020 годом, а по ряду позиций, таких металлопрокат и изделия из металла, — до 220%. В результате в прошлом году из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404. Подрядчики не видели экономической целесообразности в выполнении этих контрактов. Соответственно, часть работ была перенесена на 2022 год», – цитирует министра пресс-служба правительства Новосибирской области.

Денис Архипов сообщил, что в 2022 году планируется отремонтировать порядка тысячи многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на общем счёте. В 2021 году региональный оператор организовал капитальный ремонт 408 домов. Также выполнены работы в 160 домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах. Всего отремонтировано 564 дома.

В министерстве ЖКХ и энергетики региона также уточнили, что в ведомство регулярно поступают обращения граждан с просьбой выполнить капитальный ремонт раньше установленного срока, это порядка 200 домов ежегодно, однако эти просьбы не удовлетворяются в силу ограниченности средств, собираемых на общем счёте.

Как отмечают в министерстве, все взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками на общий счёт, учтены за каждым домом и каждым лицевым счетом, и эти средства расходуются на ремонт домов, включённых в план текущего года на возвратной основе. Оплачивая взносы, собственники делают вклад в ремонт своего дома, подчёркивают в ведомстве.

Напомним, о повышении тарифов на капительный ремонт многоквартирных домов в Новосибирской области стало известно после Нового года. Взносы выросли на 25%.