В новосибирской гостинице Mirotel меняется генеральный менеджер

Михаил Швецов объявил в соцсетях о том, что оставляет пост генерального менеджера гостиницы Mirotel. Эту позицию займет его заместитель Олег Грикун. В свою очередь Михаил Швецов останется в группе Mirotel, но будет заниматься строительным направлением.

«Моими обязанностями отныне будет заниматься мой заместитель Олег Грикун. Скоро все изменения вступят в силу, – отметил в своем аккаунте в Instagram Михаил Швецов. – Я остаюсь частью огромной системы Mirotel и перехожу в новую для себя сферу – сферу строительства».

Стоит отметить, что в конце декабря Михаил Швецов в комментарии «Континенту Сибирь» позитивно оценивал итоги 2021 года для отеля. «Наша команда побила множество рекордов, в том числе, по выручке и многим финансовым результатам, чему мы очень гордимся. Это произошло в связи с тем, что в России и, в частности, Новосибирске, есть тренд на внутренний туризм, – отмечал Михаил Швецов. – Ожидания от 2022 года позитивные, я буду очень рад если бизнес-весна пройдёт продуктивно и не будет дополнительных ограничений в регионе. Мы ожидаем, что будет много туристов и в том числе, индивидуальных, вернётся классический бизнес-туризм, проведение мероприятий как крупного, так и малого масштаба, это позволит нам вместе сделать Новосибирск центром экономическим и только онлайн, но и оффлайн».

Напомним, что техническое открытие четырезвездочной гостиницы Mirotel на площади Маркса в Новосибирске состоялось в декабре 2016 года, официальное — в январе 2017 года. Общая площадь объекта составляет 7700 кв. метров. На территории отеля работают рестораны «Аджикинежаль», Drovamuka, «Мятный карась». Mirotel позиционирует себя как первый в рейтинге портала Booking.com в Новосибирске среди отелей категории 4* (9,5/10). Девелопер проекта – компания «Сидеко», основанная бывшим заместителем управляющего делами СО РАН Алексеем Швецовым. Его сын Михаил Швецов стал генеральным менеджером гостиницы Mirotel в декабре 2019 года в возрасте 25 лет.