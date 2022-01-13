Сегодня, 13 января, вступило в силу решение Заельцовского районного суда от 28 декабря 2021 года, которое подтвердило законность строительства квартала «Авиатор» вблизи бывшего городского аэропорта. Прокуратура Новосибирска отказалась от иска к мэрии города, в котором настаивала, что муниципалитет неправомерно выдал разрешение на строительство «Авиатора».

Как рассказывал «Континент Сибирь», в ноябре прошлого года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил все предыдущие решения, которые признавали законным строительство квартала «Авиатор» и направил дело на новое рассмотрение. Причиной иска прокуратуры Новосибирска к мэрии было якобы отсутствие согласования проекта со стороны войсковой части №3733, в чьем ведении находится аэродром «Гвардейский», расположенный в 1,5 км от жилого квартала.

Однако еще до заседания суда руководство войсковой части подтвердило, что строительство квартала не повлияет на безопасность полётов. Кроме того, в момент выдачи разрешения на возведение домов санитарно-защитные зоны аэродрома установлены не были. В результате прокуратура отозвала иск на первичном заседании суда первой инстанции.

«Это хорошая новость для более чем 300 новосибирских семей, которые купили квартиры в «Авиаторе» и с тревогой наблюдали за судебной тяжбой», – прокомментировали решение суда нашему изданию в Бруснике.

По словам директора по правовым вопросам Брусники Марины Митяшиной, возобновить дело не получится. «По закону повторный судебный спор о том же предмете и с участием тех же сторон не допускается. «Авиатор» прошел зону турбулентности», – сказала юрист.

Напомним, мэрия Новосибирска в конце января 2021 года в суде доказала свое право выдавать разрешения на строительство в районе старого городского аэропорта, аэродром которого сегодня эксплуатирует Росгвардия.