ЛДПР собирает подписи за изменение меры пресечения арестованному красноярскому вице-спикеру

Красноярское отделение ЛДПР начало сбор подписей под ходатайством в суд о смягчении меры пресечения взятому под стражу вице-спикеру краевого парламента Сергею Натарову. Представители партии намерены просить о переводе депутата на домашний арест.

Текст ходатайства опубликован в Telegram-канале «Красноярскгейт» 12 января.

«С учётом личности Сергея Васильевича Натарова, заслужившего уважения среди населения, просим, учитывая состояние его здоровья, которое вызывает серьёзные опасения, изменить меру пресечения», — говорится в документе.

Как отмечает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на координатора красноярского регионального отделения ЛДПР Семёна Сендерского, изначально планировалось собрать подписи членов партии, активистов и депутатов, однако позже готовность поддержать вице-спикера выразили и другие неравнодушные красноярцы. Сейчас, по данным издания, под ходатайством собрано более 300 подписей.

Напомним, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР, бывший депутат Госдумы Сергей Натаров был задержан 22 декабря, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). По неофициальной версии, уголовное преследование парламентария связано с уголовными делами в отношении его сына, бывшего советника губернатора края Александра Усса, Антона Натарова. В 2019 году он был арестован по подозрению в мошенничестве, однако сейчас находится на свободе.

После своего задержания Сергей Натаров попал в больницу с подозрением на инфаркт, что не помешало суду на следующий день отправить депутата в СИЗО до 20 февраля.