Суд обязал мэрию Новосибирска устранить недочёты на дорогах в Калининском районе

Калининский суд Новосибирска частично удовлетворил иск районного прокурора к городским властям с требованием устранить недостатки содержания дорог. Муниципалитет обязали установить светофоры и дорожные знаки на пешеходных переходах, а также оборудовать тротуар.

Прокурор Калининского района Новосибирска подал иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, а также муниципальным учреждениям «Городской центр организации дорожного движения» и «Управление дорожного строительства».

Как сообщили в суде 12 января, в своём заявлении прокурор сообщил о недостатках в содержании ряда дорог на территории района, которые были выявлены во время прокурорской проверки, и потребовал их устранить.

«Исковые требования истца удовлетворены частично. Суд обязал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска устранить недостатки при содержании и обустройстве автомобильных дорог в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении суда.

Согласно судебному решению, власти должны обустроить пешеходный тротуар по улице Фадеева на участке от Рекордного переулка до дома №66, установить светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах по улице Рассветная в районе дома по адресу Тайгинская, 22 и в районе домов №12, №10 и №5/1 улицы Рассветной, а на регулируемом пешеходном переходе по улице Кропоткина в районе Ипподромской, 44 – дублирующий дорожный знак.

Решение суда в законную силу пока не уступило.

Напомним, в конце декабря директора по строительству «Новосибирскавтодора» оштрафовали на 4,3 млн рублей за срыв сроков ремонтных работ.