В Новосибирскую область идут 30-градусные морозы

В ближайшие дни в Новосибирской области похолодает до -20 градусов, при этом ночью столбик термометра будет падать до -31…-33.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, температура воздуха в регионе ощутимо снизится уже в ночь на четверг, 13 января. Она составит -18…-23 градуса, а при прояснениях – -31. Днём будет -15…-20 градусов.

Ночью в пятницу, 14 января, ожидается -28…-33 градуса, при облачности — -21…-26, дневная температура составит -14…-19 градусов. В ночь на субботу, 15 января, морозы ослабнут до -15…-20 градусов, местами до -25. Днём потеплеет до -2…-7, местами до -12 градусов.

Порывы ветра 14 и 15 января будут достигать 12-13 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о гололедице в ближайшие дни.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье, 16 января, и понедельник, 17 января, днём сохранится тёплая погода от 0 до -3 градусов. Однако уже во вторник, 18 января, температура воздуха начнёт падать, и к концу следующей недели составит -15…-17 градусов как днём, так и ночью. При этом, как указывает сервис, ощущаться она будет как -24.

Ранее синоптики предупреждали, что в январе новосибирцев ожидают морозы.