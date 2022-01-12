Пятнадцать новосибирцев скончались от коронавируса за сутки

Пятнадцать жителей Новосибирской области скончались за сутки от коронавирусной инфекции. Заболевание выявили у 245 человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области скончались пятеро мужчин в возрасте от 71 до 92 лет, а также десять женщин в возрасте от 58 до 88 лет.

В инфекционных стационара региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 2 638 пациентов, в том числе 25 детей. В отделениях реанимации лечится 251 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 37 пациентам.

С начала пандемии коронавируса в регионе зарегистрировано 97 903 случая COVID-19. Полностью выздоровели 68 474 пациента. Умерли от заболевания 4 384 человека.

По данным стопкоронавирус.рф, в Алтайском крае за день коронавирус подтвердился у 287 жителей региона, скончались 26 человек. В Кузбассе заболевание обнаружили у 218 человек, умерли пять пациентов, в Красноярском крае за сутки выявили 234 случая COVID-19, от заболевания умерли 25 жителей региона.

Напомним, в Новосибирской области за год смертность от COVID-19 выросла более чем в 1,5 раза. Так, в ноябре прошлого года от заболевания скончался 1071 человек, что почти на 60% выше, чем в ноябре 2020 года. При этом оперативный штаб сообщал о смерти 417 человек от COVID-19.