После смертельного пожара в Новосибирской области возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о халатности возбуждено после произошедшего накануне пожара в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погибла женщина с двумя детьми. По версии следствия, в сгоревшем доме был установлен неисправный дымовой извещатель.

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) после гибели 46-летней женщины и двух детей в возрасте пяти и четырёх лет при пожаре в Мошковском районе 11 января, сообщает прокуратура региона в среду.

Уголовное дело возбуждено по результатам инициированной накануне прокурорской проверки.

Как установило следствие, в сгоревшем доме по улице Школьной, 6 рабочего посёлка Станционно-Ояшинский был установлен автономный дымовой пожарный извещатель (АПДИ), который выдали погибшей женщине в 2020 году в рамках региональной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Устройство не было оснащено GSM-модулем, в результате чего оно не сработало и не оповестило жильцов о возгорании.

«Проверка установки и исправности в жилище АДПИ администрацией муниципального образования не проводилась», — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Напомним, год назад в результате крупного пожара в Карасукском районе Новосибирской области едва не погибла многодетная семья.