В Новосибирске арестован экс-замдиректора завода «Искра»

Бывший заместитель новосибирского механического завода «Искра», ныне гендиректор «Пермского порохового завода» Олег Миргородский арестован в Новосибирске по делу о коммерческом подкупе.

Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление об аресте генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского, сообщает «Ъ-Прикамье» 12 января. По данным издания, Миргородский подозревается в коммерческом подкупе.

Руководителя предприятия заключили под стражу ещё в конце прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас. Защита пробовала оспорить меру пресечения, однако областной суд оставил в силе решение о заключении гендиректора под стражу.

Ранее Олег Миргородский занимал должность заместителя директора ОАО «Новосибирский механический завод «Искра». По неофициальной информации, заведённое уголовное дело связано с его деятельностью на этом предприятии. При этом известно, что задержание гендиректора произошло на фоне выборов нового руководства «Пермского порохового завода», который Миргородский продолжает возглавлять после истечения срока своих полномочий – из-за пандемии конкурс был перенесён.

Новосибирский механический завод «Искра» специализируется на выпуске средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, взрывных работ на строительных объектах, капсюлей-воспламенителей и охотничьих и спортивных патронов. Входит в состав госкорпорации «Ростех». Офис и производственные площади предприятия расположены в Новосибирске.

Ранее сообщалось о завершении уголовного дела в отношении президента совета директоров АО «Электроагрегат» Александра Одинца.