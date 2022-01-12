Ветеран новосибирского телевидения умерла на 90-м году жизни

Одна из первых дикторов новосибирского телевидения Галина Целищева скончалась в возрасте 89 лет. Своей работе она посвятила 35 лет.

О смерти Галины Целищевой сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска 12 января.

Как отмечается в сообщении, Целищева проработала на новосибирской студии телевидения 35 лет, где вела информационные, политические, развлекательные и детские программы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким умершей.

«Это невосполнимая потеря для родных, близких Галины Арсеньевны, для новосибирцев. Галина Арсеньевна останется в памяти всех, кто знал её, помнит её сюжеты и программы», — отметил мэр.

Галина Целищева родилась в 1933 году в Калининской (ныне Тверская) области. После окончания Новосибирского государственного педагогического института педагогического института в 1957 году Целищева была замечена на конкурсе чтецов, который проводила новосибирская студия телевидения, и осталась работать на ТВ.

Прощание с Галиной Целищевой состоится 13 января с 11:30 до 12:30 по улице Жуковского, 84.

Напомним, 12 января также стало известно о смерти почётного сибирского железнодорожника Петра Мысика.