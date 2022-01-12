«Тотальный диктант» могут не пустить на площадку НГУ

В Новосибирском государственном университете (НГУ) может перестать проводиться проект «Тотальный диктант», сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец выразила опасение о том, что в 2022 году НГУ не согласует площадку для проведения проекта.

На своей странице в Facebook Ребковец сообщила, что не может «найти общий язык» с руководством университета. По ее словам, в 2021 году ректорат согласовал площадку для проведения в НГУ акции с трудом, с формулировкой «в последний раз».

«Все больше убеждаюсь в том, что «Тотальный диктант» университету просто не нужен, не нужен до такой степени, что он хочет от него очиститься. Очень буду рада ошибиться в своих суждениях», — написала Ольга Ребковец.

Она напомнила, что «Тотальный диктант» был придуман студентами Новосибирского государственного университета в 2004 году. Фонд был зарегистрирован в студенческом городке университета, ему разрешили занимать часть помещений в новом здании вуза.

После переезда штаба «Тотального диктанта» в Москву в 2019 году организация редко посещала НГУ, однако часть вещей фонда в вузе оставалась. Она отметила, что летом 2021 года руководство вуза попросило сменить фонд юридический адрес, а после — освободить занимаемые помещения.

«Почему НГУ стремится избавиться от проекта, который зародился в его стенах и продвигает университет независимо от степени поддержки и взаимоотношений с руководством? Почему НГУ так тяжело даются отношения со своими выпускниками?», — написала Ольга Ребковец.

В пресс-службе НГУ сообщили «Континенту Сибирь», что организацией «Тотального диктанта» занималась кафедра общего и русского языкознания Гуманитарного института, поэтому мероприятие в свое время получило филологическую экспертизу высокого уровня. Это обеспечило репутацию акции и доверие ее участников.

«В 2019 году, когда штаб «Тотального диктанта» по инициативе Ольги Ребковец переехал в Москву, а Новосибирск по ее же инициативе перестал был столицей диктанта, филологи из НГУ отказались от участия в акции. Соответственно, предоставление помещения в университете для нужд акции перестало быть целесообразным», — сообщили в НГУ, добавив, что в настоящее время в вуз не поступало официального запроса о проведении акции в 2022 году.

Напомним, в сентябре стал известен автор текста всероссийской акции по проверке и популяризации грамотности «Тотальный диктант» в 2022 году. Им стала современная российская писательница Марина Степнова, сообщается на сайте проекта.