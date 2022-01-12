Глава Назарово Красноярского края попросил депутатов отправить его в отставку

Мэр города Назарово Красноярского края Сергей Сухарев написал заявление о досрочной отставке в городской совет депутатов. По неофициальным данным, судьба градоначальника была решена после его встречи с первым замом главы региона в конце года.

Принять отставку мэра Назарова Сергея Сухарева планируется на ближайшей сессии городского совета депутатов, сообщает информагентство «Запад 24» 12 января. Исполнять обязанности Сухарева до проведения конкурса на должность главы города будет его заместитель Сергей Курилович.

По данным информагентства, разговоры о досрочной отставке Сергея Сухарева начались ещё летом, когда участились замечания в адрес мэра со стороны краевых властей. В политических кругах также обратили внимание на то, что в сентябре губернатор Красноярского края Александр Усс не приехал на открытие юбилейного кинофестиваля имени Марины Ладыниной в Назарово. Последний раз глава региона побывал в Назарово в начале 2019 года, при этом, как отмечают местные СМИ, в городе давно создалась напряжённая внутриполитическая ситуация и накопилось немало проблем.

По неофициальной информации, окончательное решение об отставке Сухарева было принято после его личной встречи с первым заместителем губернатора Красноярского края Сергеем Пономаренко в конце 2021 года.

Стоит отметить, что ещё накануне заявления о своей отставке глава Назарово на пресс-конференции сообщил журналистам, что думает об очередном сроке нахождения на своей должности.

Ранее Сухарев неоднократно попадался на несоблюдении масочного режима, очередное административное дело за это нарушение в отношении градоначальника было заведено в декабре.

Сергей Сухарев был назначен мэром города Назарово в 2017 году. До этого с 2009 по 2011 год он был заместителем главы города, а с 2011 – начальником управления Пенсионного фонда РФ в Назарово и Назаровском районе.

Напомним, в конце декабря в Красноярске был назначен новый вице-мэр. Им стал бывший сотрудник прокуратуры Алексей Шувалов. Незадолго до этого должность заместителя главы города по собственному желанию покинул Алексей Давыдов.