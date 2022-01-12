В Новосибирске умер почетный железнодорожник Петр Мысик

В Новосибирске на 92-году жизни скончался почетный председатель межрегионального координационного совета ветеранов Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Петр Мысик. Соболезнования родным и близким выразили губернатор области Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть.

О смерти заслуженного работника транспорта РФ, почетного железнодорожника, почетного ветерана железнодорожного транспорта и ЗСЖД Петра Мысика стало известно 11 января.

Петр Мысик родился 17 сентября 1930 года в селе Усть-Суетка Славгородского округа. В 1955 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Свою трудовую деятельность Петр Мысик начал с должности дежурного по станции Славгород, а в 1983 году был назначен первым заместителем начальника дороги. В разное время занимал посты начальника станции Новосибирск-Главный, начальника Новосибирского отделения ЗСЖД, главного инженера Западно-Сибирской железной дороги. В 1994 году стал председателем межрегионального совета ветеранов ЗСЖД.

«Неоценим вклад Петра Филипповича Мысика в развитие Западно-Сибирской железной дороги, в развитие транспортной инфраструктуры Западной Сибири в целом. Благодаря таким людям в советские годы стало возможным прорывное освоение богатейших сырьевых земель Сибири и регионов Севера. Ушел великий труженик и великий человек! Искренние соболезнования родным и близким!», — цитирует слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба облправительства.

«Петр Филиппович был неравнодушным и интеллигентным человеком, переживающим за будущее нашего города и области. Его мнение всегда пользовалось авторитетом среди товарищей, руководителей РЖД и всех, кто его знал: в сложных ситуациях и спорных вопросах всегда можно было положиться на его огромный опыт и знания, его принципиальность и прямолинейность. Добрая и светлая память о Петре Филипповиче навсегда останется в наших сердца», — цитирует мэра Новосибирска Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

Похороны состоятся 13 января 2022 года. Прощание — в 14:00 в Похоронном доме ИМИ по адресу: Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.

Напомним, в начале января стало известно о смерти бывшего полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, бывшего начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Анатолия Квашнина.