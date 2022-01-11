Новосибирский бизнесмен предстанет перед судом по делу о строительстве ЖК «Рихард»

В Новосибирске завершено расследование громкого уголовного дела о неоконченном строительстве жилкомплекса «Рихард» по улице Зорге. На скамью подсудимых отправлен известный бизнесмен Игорь Кузнецов.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца застройщика ЖК «Рихард» ООО «НСК Девелопмент» Игоря Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области 11 января.

По версии следствия, бизнесмен предоставлял ООО «РСК Девелопмент» возмездные займы от себя лично и подконтрольных ему организаций, по которым фирма так и не смогла рассчитаться. В результате застройщик не выполнил обязательства перед 390 дольщиками четырёх строящихся жилых домов, подрядчиками и другими контрагентами, а впоследствии обанкротился.

Ущерб от действий Кузнецова правоохранители оценили в сумму более миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Кузнецова стало известно в конце июня.

Жилой комплекс «Рихард» в Новосибирске планировалось сдать в 2015 году. В 2018 году в отношении застройщика, ООО «НСК Девелопмент», была введена процедура наблюдения, а в мае 2019 года в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, застройщик не внёс в проектные декларации строящихся объектов сведения об изменении финансового состояния организации и не известил дольщиков о невозможности своевременного завершения работ.

Игорь Кузнецов — известный новосибирский бизнесмен, гендиректор российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд», руководитель компании «Графит-Сибирь». В октябре 2019 года Кузнецов был признан банкротом по иску его кредитора Дмитрия Степанова из-за долга в размере более 20,4 млн руб.