Более 500 киосков пойдут под снос в Новосибирске в преддверии молодёжного чемпионата по хоккею

За прошедший год новосибирские власти выявили 590 самовольно установленных нестационарных торговых объектов, почти все было решено демонтировать. По словам мэра Анатоля Локтя, работа по ликвидации незаконно работающих киосков усилится в преддверии молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В 2021 году в Новосибирске выявлено 590 самовольно установленных нестационарных торговых точек, 562 из них было решено демонтировать, сообщили в пресс-службе мэрии 11 января.

Как отметили в муниципалитете, демонтаж 68 незаконно стоящих киосков пока остаётся под вопросом, так как они находятся на территории третьих лиц.

По словам мэра Анатолия Локтя, перед Международным молодёжным чемпионатом мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году, вопросу размещения киосков на территории города будет уделяться особое внимание.

«Я давал поручение провести мониторинг и проверить, насколько правомерна установка тех или иных нестационарных торговых объектов. Это понятие общее, но порой под него попадают самые разные конструкции, в том числе так называемые кибитки, которые возникают преимущественно в летнее время и никак не узаконены», — сообщил мэр, подчеркнув, что борьба властей направлена не на ущемление малого бизнеса, а на установление порядка в преддверии важного мероприятия.

В 2021 году в Новосибирске демонтировали 450 киосков, ещё 220 из запланированных к ликвидации устранят в 2022 году.

По данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, схема размещения нестационарных торговых объектов в городе сейчас включает в себя 2 954 места. Больше всего торговых точек расположено в Ленинском и Октябрьском районах, а также в Центральном округе, где также больше всего площадей для расположения стационарных объектов торговли.

Кроме того, по данным ведомства, 355 киосков расположены на территории многоквартирных домов — возле отдельных жилых объектов выявлено от 10 до 16 торговых точек.

Также, по словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина, работа ряда киосков в Новосибирске не соответствует обозначенной специализации. Так, 37 павильонов, заявленных как места продажи прессы, по факту торгуют другой продукцией.

В ближайшее время власти планируют перераспределить расположение киосков, разместив ряд объектов в районах с их наименьшей концентрацией. Перечень таких мест уже формируется. Эту работу предполагается выполнить в первом квартале 2022 года.

В работе по оптимизации схемы размещения киосков планируется уделить особое внимание гостевым маршрутам, в частности, площадям Маркса и Калинина, а также районам с повышенной концентрацией нестационарных торговых объектов – таких, как МЖК и проспект Дзержинского.

Анатолий Локоть также напомнил, что с августа прошлого года в силу вступили новые требования к внешнему виду киосков. По словам мэра, это позволит избежать диссонанса со сложившейся архитектурной застройкой и снизить количество нестационарных торговых объектов на улицах города.

Ранее сообщалось о том, что мэрия Новосибирска не позволила установить новые торговые павильоны на улице Высоцкого из-за недовольства жителей.