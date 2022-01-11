Первый транш на строительство метрополитена Красноярский край получит в 2022 году

Первый транш федеральных средств на строительство метрополитена в Красноярске выделят в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на первого заместителя губернатора Юрия Лапшина.

Информацию о выделении первой части средств на строительство метро в Красноярске представил заместитель губернатора региона – председатель правительства края Юрий Лапшин в ходе заседания президиума правительства Красноярского края.

«Регион получит первый транш средств, необходимых для строительства красноярского метрополитена. Ключевая текущая задача — получение положительного заключения госэкспертизы, что позволит приступить к подготовительным работам, переносу сетей и освобождению участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок метрополитена», — сообщает пресс-служба правительства края.

Отметим, в ходе итоговой пресс-конференции в конце 2021 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что строительство метрополитена в Красноярске планируется начать в первой половине 2022 года. Он отметил, что проект уже получил положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям, в первом квартале 2022 года ожидается, что он будет полностью одобрен.

«В первой половине 2022 года мы можем начинать вынос сетей и приступим к полноценным работам по строительству метро. На подготовку нормального проекта метро требуется не менее трех лет. Где-то в эти сроки и укладываются работы от старта проектирования до начала реализации проекта», — сообщил глава региона.

Предварительная стоимость метрополитена составляет 89 млрд рублей. Ранее работы по строительству объекта оценивались в 128 млрд руб. Региональные власти рассчитывают получить на реализацию проекта инфраструктурный кредит.

Согласно проекту, общая длина линии метрополитена в Красноярске составит 12,65 км, глубина — 25 метров вместо запланированных 60. Участок длиной 9,76 км включит в себя шесть станций метро, участок в 2,89 км — три станции. Поезда планируется сделать беспилотными, составы будут укороченными — до пяти вагонов