Студентам НГТУ из Казахстана разрешили сдать сессию позже

Руководство Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разрешило своим студентам из Казахстана сдать сессию с отсрочкой в связи со сложной политической и экономической ситуацией в их стране. Лишать стипендии при этом учащихся не будут.

Как сообщили в пресс-службе вуза 11 января со ссылкой на проректора по международным связям Вадима Некрасова, каждый десятый студент НГТУ приехал из Казахстана. В 2021-2022 учебном году их число составляет 1 520 человек, около 800 из них сейчас находятся в Новосибирске.

По словам проректора, решение пойти навстречу казахстанским студентам, которые из-за политических событий в республике не смогли вернуться в Новосибирск по окончанию новогодних каникул, было принято 10 января.

«Студенты, выехавшие из России, сейчас испытывают трудности и с финансами, и с доступом в интернет. С каждым мы работаем индивидуально», — цитирует Вадима Некрасова пресс-служба НГТУ.

Студентов, которые пока остаются в Казахстане, руководство университета просит связаться со своими деканатами. Инструкция для решения всех необходимых вопросов опубликована на сайте вуза.

В НГТУ также сообщили, что при наличии доступа в интернет находящиеся в Казахстане студенты могут сдать экзамены дистанционно.

Напомним, в начале января новосибирский автовокзал приостановил рейсы в Усть-Каменогорск. Также было объявлено об отмене полётов в Алматы до 19 января.