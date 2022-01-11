Владельцам новосибирских детских центров направят субсидии за приостановку работы в праздники

Правительство Новосибирской области выделит владельцам детских развлекательных центров единоразовые субсидии для компенсации убытков во время приостановки их работы в новогодние праздники. Однако среди предпринимателей, заявивших о потребности в получении средств, власти проведут отбор.

Минпромторг Новосибирской области объявил о сборе заявок на получение единоразовой субсидии для владельцев детских развлекательных центров, работа которых была приостановлена в связи с опасностью распространения коронавируса с 29 декабря по 9 января.

Как сообщили в ведомстве, приём письменных заявлений открывается 18 января и продлится до 14 февраля включительно, кроме выходных и праздничных дней. Предприниматели смогут обращаться по адресу областного минпромторга: улица Кирова, 3, кабинет 502. Время работы – с 9 до 16 часов, обеденный перерыв – с 12.30 до 13.30.

Со списком документов, сопровождающих заявку, можно ознакомиться на сайте минпромторга.

Власти отмечают, что заявителю может быть отказано в получении средств.

Напомним, на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник губернатор Андрей Травников поручил проверить, как соблюдались коронавирусные ограничения в детских центрах во время новогодних каникул, и пообещал выделить их владельцам средства на компенсацию убытков из-за приостановки работы.