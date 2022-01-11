«МегаФон» рассказал, как новосибирцы поздравляли друг друга с Новым годом

В новогоднюю ночь жители Новосибирской области звонили своим родным и близким на 20% меньше, чем в канун 2021 года, но при этом в 1,5 раза чаще, чем в обычный день. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировав нагрузку своих сетей в ночь с 2021 на 2022 год.

Традиционные звонки по телефону пока еще остаются популярным способом поздравлений у новосибирцев, однако с каждым годом все больше людей отдает предпочтение соцсетям и мессенджерам, о чем свидетельствует рост мобильного интернет-трафика.

По сравнению с предыдущей новогодней ночью, в этом году объем передачи данных «МегаФона» в Новосибирской области увеличился на 25% и составил свыше 800 тысяч гигабайт. Этого хватит, чтобы более 7 тысяч раз посмотреть коллекцию фильмов о Гарри Поттере в качестве 4K.

Примечательно, что именно экранизации книг о мальчике-волшебнике стали самым популярным новогодним кино. Эти данные приводит сервис «МегаФон ТВ».

