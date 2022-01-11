Прокуратура проведёт проверку в связи с гибелью детей при пожаре в Новосибирской области

Юлия Моисеева
 
пожар
Фото: прокуратура Новосибирской области

В результате пожара в Мошковском районе Новосибирской области погибли женщина и двое детей. По факту произошедшего организована прокурорская проверка.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку в связи с пожаром в жилом доме Мошковского района, в результате которого погибла женщина с двумя детьми.

Как сообщили в надзорном ведомстве 11 января, трагедия произошла утром в одноэтажном многоквартирном доме по улице Школьная, 6 рабочего посёлка Станционно-Ояшинский. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Назначена прокурорская проверка, в ходе которой будет оценена деятельность органов местного самоуправления и ответственных должностных лиц по профилактике пожарной безопасности, соблюдению прав ребёнка, в том числе полноте мер по установке и функционированию специальных датчиков (АДПИ)», — рассказали в областной прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в начале января 2021 года многодетная семья отравилась угарным газом при пожаре в Карасукском районе Новосибирской области.

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