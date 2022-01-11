Массовые ныряния в прорубь на Крещение отменили в Красноярске из-за коронавируса

Традиционные крещенские купания не будут проводить в Красноярске в этом году из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщили в местной епархии Русской православной церкви.

Организация крещенских купаний в этом году отменена в Красноярске в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом в городе пройдут праздничные богослужения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу красноярской епархии РПЦ.

Как рассказали агентству в епархии, в отдельных районах региона купания можно будет провести при условии контроля со стороны экстренных служб и наличия разрешения надзорных органов.

«Принято решение в городе не проводить, но в некоторых районах Красноярского края при разрешении Роспотребнадзора и участии МЧС крещенские купели будут организованы», — цитирует информационное агентство пресс-службу красноярской епархии РПЦ.

В епархии также отметили возможные сложности с организацией мероприятия – обустройством палаток и мест обогрева — в условиях необходимости соблюдения социальной дистанции.

Ранее отменить организацию массовых крещенских купаний из-за опасности распространения коронавируса рекомендовал главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев. В социальных сетях от отмечал, что эпидситуация в регионе остаётся сложной, а с окончанием новогодних каникул возможен новый всплеск заболеваемости.

Напомним, в конце ноября 2021 года в Красноярском крае разрешили круглосуточную работу кафе и ресторанов при условии применения системы QR-кодов.