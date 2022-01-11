Новосибирские власти запретили строительство торгового павильона после требований жителей

Мэрия Новосибирска исключила торговые павильоны на улице Высоцкого Октябрьского района из утвержденной схемы размещения нестационарных объектов. Ранее жители МЖК выходили на улицу, чтобы высказать свое возмущения планами строительства павильонов вместо запланированной зеленой зоны.

О решении городских властей об исключении из схемы размещения нестационарных объектов торгового павильона на улице Высоцкого сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин в ходе аппаратного совещания 11 января.

«Исключили из схемы тот самый напряженный объект на Высоцкого, по которому были выступления граждан», — отметил Виталий Витухин.

Напомним, что конфликт разгорелся в ноябре 2021 года между жителями микрорайона МЖК, интересы которых представлял депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько (Единая Россия), и заказчиком строительства торговых павильонов на месте снесенных металлических гаражей на Высоцкого. На участке ранее планировалось обустройство зеленой зоны — сквера, возведение которого должно начаться весной 2022 года. Горожане создали петицию, а после вышли на улицу с целью предотвратить размещение объектов. Среди возможных инициаторов строительства павильонов на тот момент назывался председатель постоянной комиссии по научно-производственному развитию горсовета Новосибирска, член фракции КПРФ Андрей Любавский.

Позже, в ноябре 2021 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть приостановил на месяц размещение на территории города нестационарных торговых объектов и поручил специалистам мэрии и районных администраций провести мониторинг действующих ларьков и киосков.

Добавим, комментируя сложившуюся ситуацию, глава Октябрьского района Александр Колмаков отмечал, что администрация не располагает средствами на создание зеленой зоны.