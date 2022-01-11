На крупнейшем инфраструктурном объекте Новосибирской области – Многофункциональной ледовой арене – работы идут в соответствии с графиком, во время новогодних выходных дней строители продолжали работы по всем фронтам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации министерства строительства Новосибирской области, генеральным подрядчиком при строительстве арены – ООО «ЭлинАльфа» и основной подрядной организацией ООО «СДС-Строй» – рабочий процесс был организован четко по графику. На объекте продолжается остекление фасадов, комплекс работ по устройству фальцевой кровли на основной арене и универсальном тренировочном зале, монтаж систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочные системы, монтаж перегородок и заливка полов.

На малой тренировочной арене, куда было подано тепло в конце декабря 2021 года, начались подготовительные работы для внутренней отделки помещений. Следующий этап – запуск тепла на универсальный тренировочный зал, который планируется завершить до конца января. Затем на очереди – подача отопления в здание основной арены.

Проект строительства Многофункциональной ледовой арены предполагает строительство не только здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу. Будут построены станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. Проектом предусмотрены реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус», а также благоустройство прилегающей территории. Реализация проекта находится на контроле региональных властей.

В начале декабря строители приступили к монтажу наружных площадок для главной арены ЛДС в Новосибирске, на которых будет размещаться основное холодильное оборудование. Ранее наше издание сообщало, что к возведению новой ледовой арены привлечены дополнительные строительные организации.

Строительство Многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.