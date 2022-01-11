Какие кондитерские предпочитают жители Новосибирска?

Дмитрий Катаев
 
кондитерская пончики

«Континент Сибирь»  предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

В какой из перечисленных новосибирских кондитерских вы предпочитаете покупать торты и десерты?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  