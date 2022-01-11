«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17:02
Студентам НГТУ из Казахстана разрешили сдать сессию позже
16:37
Новосибирские власти могут вернуть систему вытрезвителей
16:00
Владельцам новосибирских детских центров направят субсидии за приостановку работы в праздники
15:00
Прокуратура проведёт проверку в связи с гибелью детей при пожаре в Новосибирской области
14:18
Ведущий солист балета Новосибирского оперного театра вернулся на работу после увольнения
14:09
Массовые ныряния в прорубь на Крещение отменили в Красноярске из-за коронавируса
13:55
Продажи авто с пробегом в 2021 году в Новосибирской области увеличились на 52,9%
13:46
Новосибирские власти запретили строительство торгового павильона после требований жителей
13:08
На строящейся ледовой арене в Новосибирске начались подготовительные работы для внутренней отделки помещений
12:05
Новосибирские полицейские задержали браконьеров, застреливших пять лосей вместо одного
11:53
ЗСЖД в 2021 году перевезла 306 миллионов тонн грузов
11:00
Новосибирские власти повысили тарифы на капремонт на 25%
10:07
Налоговики банкротят строительную компанию экс-депутата новосибирского Заксобрания
21:14
Президент совета директоров новосибирского АО «Электроагрегат» предстанет перед судом по делу о хищении акций на 600 млн рублей
19:08
Похолодание до -32 градусов ожидается в Новосибирской области
18:11
НОВАТ заключил контракт на постановку «Конька-Горбунка» с экс-худруком Кехманом
16:24
Новосибирское УФАС уличило муниципальное «Спецавтохозяйство» в злоупотреблении доминирующим положением
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Белое пятно госполитики, или Как решать кадровый вопрос?
Участник строительного рынка Новосибирска
Как решить проблемы Новосибирска со строительством социальной инфраструктуры?
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Что такое цифровая трансформация?
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации