Новосибирские полицейские задержали браконьеров, застреливших пять лосей вместо одного

Полицейские пресекли незаконную охоту на территории Чулымского района Новосибирской области. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Новосибирской области, подозреваемых в незаконной охоте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону 11 января.

Уточняется, что правоохранители остановили два легковых автомобиля с несколькими мужчинами в Чулымском районе Новосибирской области. В ходе осмотра полицейские обнаружили мясо, предположительно, лося, а также гладкоствольные ружья и патроны. В дальнейшем следственно-оперативная группа полиции нашла пять мест забоя животных.

«Установлено, что подозреваемые имели соответствующие разрешительные документы и лицензия на охоту на добычу одной особи лося. В ходе обысковых мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области у подозреваемых изъято 285 патронов для охотничьего оружия, 55 патронов для боевого оружия, 4 единицы охотничьего оружия, 3 снегохода и 3 легковых автомобиля, на которых осуществлялась охота. Также сотрудниками полиции было обнаружены места забоев животных и останки пяти туш особей лося», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота). Подозреваемыми стали 32-летний, 41-летний и 61-летний жители Чулыма и Новосибирска.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и мера принуждения в виде обязательства о явке», — указано в сообщении.

Отметим, специалисты проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов. Сумма ущерба, причиненного животному миру Новосибирской области, устанавливается.

Напомним, в середине декабря суд оштрафовал на 800 тыс. рублей главу Убинского района Олега Конюка по делу о незаконной охоте. Ему также запрещено охотиться в течение двух лет. Ранее правоохранители задержали группу браконьеров на территории государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский» Новосибирской области.