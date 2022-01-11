ЗСЖД в 2021 году перевезла 306 миллионов тонн грузов

В 2021 году общий грузооборот Западно-Сибирской железной дороги, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии, составил 388 млрд. тонно-километров, что на 7,9% больше результата 2020 года.

По сравнению с предыдущим периодом, 2021 год в транспортной сфере прошёл под знаком восстановления объёмов оборота грузов и даже наращивания поставок товаров. Так, на ЗСЖД прирост погрузки в 2021 году составил 2,6%, а её общий объём – 306 миллионов тонн.

Наибольший прирост в процентном отношении показали такие товарные позиции, как лом чёрных металлов, цемент и лесные грузы. Их по Западно-Сибирской железной дороге в 2021 году перевезли, соответственно, на 14,3%, 12% и 11,6% больше. В количественном отношении чёрных металлов перевезено 1,8 млн. тонн, цемента – 2,2 млн. тонн, а лесных грузов – 1,5 млн. тонн.

Наиболее объёмный тоннаж составили перевозки каменного угля. Его в 2021 году погружено 235 млн. тонн (+3,1%). Следующими по списку объёмов грузооборота идут нефть и нефтепродукты – 19 млн. тонн (+1,5%), железная и марганцевая руда – 9,1 млн. тонн (+3,5%), кокс – 6,4 млн. тонн (+1%) и зерно – 3,5 млн. тонн (+6,7%).

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