Похолодание до -32 градусов ожидается в Новосибирской области

Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирской области. Температура воздуха опустится ниже -30 градусов.

В период новогодних праздников в Новосибирской области столбики термометров поднимались до отметки 0 градусов, однако уже в первую рабочую неделю теплую погоду сменит похолодание. Так, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь 11 января в Новосибирской области температура воздуха составит -15…-20 градусов, при прояснениях ожидается похолодание до 26 градусов мороза. Ночью и утром при прояснениях изморозь и туманы, на дорогах местами гололедица. Днем воздух прогреется до -11…-16 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.

В ночь с 11 на 12 января в регионе столбик термометра опустится до -15…-20, при прояснениях до -26 градусов, днем температура воздуха составит -12…-17 градусов. По данным синоптиков, днем по северу региона местами ожидается небольшой снег. Ветер сменит направление на юго-восток, его скорость составит 3-8 м/с.

13 января ночью в Новосибирской области похолодает до -22…-27, при прояснениях до -27…-32 градусов. Днем воздух прогреется до -17…-22 градусов, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Отметим, морозы в ночь с 12 на 13 января также ожидаются в Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Так, в четверг ночью в Томской области столбик термометра опустится до -33 градусов, в Кемеровской области — до -30. В Алтайском крае синоптики предупреждают о похолодании до 27 градусов мороза, в Республике Алтай — до -32 градусов.

Добавим, по данным сервиса Gismeteo, в ночь 14 января в Новосибирске столбик термометра опустится до -24 градусов, днем температура воздуха составит -20…-26 градусов. В ночь с 14 на 15 января в городе ожидается потепление до -11…-15 градусов, днем воздух прогреется до -5 градусов. В воскресенье, 16 января, столбик термометра ночью поднимется до -4 градусов, днем — до -1 градуса.

По данным мэрии Новосибирска, с начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения города вывезли с магистралей и улиц города 715 334,4 куб. метра снега.