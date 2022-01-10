Новостные передачи навевают тоску? А боязнь подхватить вирус превращается в манию? Отвлечься поможет здоровое чувство юмора и отличная компания лучших юмористов страны. Новый концерт https://www.ivi.ru/watch/479997 Гарика Мартиросяна, Сергея Светлакова и Ивана Урганта уже готов к просмотру. Будут ли новые шутки искрометные или вызовут только легкую полуулыбку? В поисках ответа обратитесь к этому материалу, подготовленному при содействии онлайн-кинотеатра ivi.

Без ложной скромности создатели называют концерт «Прожекторперисхилтон» одним из главных юмористических событий 2021 года. На одной сцене вновь собралась старая-добрая компания лучших комедиантов, которые с годами не теряют запал, шутят тонко, остро и актуально. Тем более что поводов в 2021 году было предостаточно – ведущие не обошли вниманием ни одно крупное событие в стране и мире. Будет много политики, светской жизни, новостей шоу-бизнеса, интернета. Не будет проигнорирована и самая яркая тема – коронавирус, QR-коды.

Сергей Светлаков рассказал, что было принято решение сохранить привычную атмосферу проекта с несколькими заметными отличиями. Во-первых, концерт проходил на сцене, а не в студии. Во-вторых, из четверки бессменных ведущих в нем примут участие лишь трое. Александр Цекало от участия в проекте и совместных съемках с бывшими коллегами отказался по личным мотивам.

Все обсуждения, как обычно, происходят в формате полной импровизации. От этого создается впечатление, что зритель находится в компании друзей, с которыми можно поболтать на любую тему. Цензуры нет, равно как и монтажа, вырезанных сцен, четкого сценария. Зрителей ждет обилие сюрпризов и обсуждение самых злободневных тем. А еще очень интересные гости – шоумен Гарик Харламов и телеведущая Ирина Шихман. Венчает концерт эффектный музыкальный финал.

Так что всем, кто хочет отлично провести время, от души посмеяться и начать 2022-ой год на позитивной ноте, самое время приступать к просмотру!

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