У птицефабрики «Чикская» под Новосибирском сменился собственник

Группа «Продо» заключила сделку по продаже АО «Продо Птицефабрика Чикская» в Новосибирской области. Новым владельцем акций предприятия стало АО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о продаже АО «Продо Птицефабрика Чикская», расположенной в рабочем поселке Чик в Коченевском районе Новосибирской области, размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Сообщение опубликовал покупатель предприятия — АО «Птицефабрика Челябинская». Уточняется, что сделка состоялась в конце 2021 года

«Доля участия акционерного общества в уставном капитале другого акционерного общества до приобретения, а также доля принадлежавших ему голосующих акций другого акционерного общества до их приобретения: 0%. <…> Доля участия акционерного общества в уставном капитале другого акционерного общества после приобретения акций другого акционерного общества, а также доля принадлежащих ему голосующих акций другого акционерного общества после их приобретения: 100%», — указано в сообщении.

Сумма сделки не разглашается, однако, по подсчетам издания «Коммерсантъ», предприятие могло стоить до 1,6 млрд рублей. Как сообщил представитель «Продо» изданию, решение о продаже предприятия зрело давно, так как производство яиц — непрофильное направление для группы.

Группа «Продо» — один из крупнейших российских производителей колбасных изделий и продукции из мяса птицы. Организация основана в 2004 году. Соучредителями ООО «Продо» являются Андрей Городилов (50% доли компании), Ефим Малкин и Ирина Панченко (по 25%) — топ-менеджеры из команды известного российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Предприятия «Продо» расположены в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах России, общая численность сотрудников предприятий — более 12 тыс. человек.

Напомним, в конце декабря в арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом ЗАО «Коченевская птицефабрика». Сумма исковый требований составляет более 3,7 млн рублей.