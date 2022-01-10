Недостроенное метро Омска планируется отдать под трамвайную сеть

Власти Омской области планируют переделать недостроенные объекты метрополитена под трамвайную сеть. Решение позволит расширить трамвайную сеть и соединить левый берег Омска с правым.

О планах по использованию недостроенных объектов метро в Омске сообщил ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков. Ранее строительство метрополитена в городе было признано нецелесообразным.

«Мы в любом случае от метро уходим, было принято решение на федеральном уровне. Инфраструктуру будем использовать, чтобы сделать транспортное кольцо, соединение левого и правого берега. <…> Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост, поэтому речь сейчас ведется о трамвае», — уточнил губернатор Омской области.

Строительство метрополитена в Омске велось в период с 1992 по 2016 год. Возведение объекта началось с юго-восточного конца города. В 2019 году продолжение строительства метро было признано нецелесообразным, региональное правительство приняло решение о консервации одного из участков омского метрополитена. Отметим, всего в строительство омского метрополитена было инвестировано свыше 20 млрд рублей.

Напомним, в конце декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с проектно-сметной документацией на продление Дзержинской линии метрополитена. Глава города уточнил, что документы подготовлены, однако для них необходима государственная экспертиза, которую не дают без определения источника финансирования. Над решением проблемы муниципалитет начнет активно работать после завершения строительства станции «Спортивная».

Отметим, станцию метро «Спортивная» возводят в Новосибирске в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею. В городе также продолжается строительство новой ледовой арены, городского парка.