В Новосибирске подвели итоги очередного фестиваля снежной скульптуры – первое место досталось команде из Новосибирска, сотворившей композицию «Танец шамана». Приз мэра, как и в 2020 году, завоевали хабаровчане. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, за год уровень мастерства скульпторов заметно вырос: выделить лучшую работу было непросто.

«Традиционно в начале января подводим итоги фестиваля снежной скульптуры, который мы когда-то подсмотрели у нашего города-побратима Саппоро. Вот уже 22 год подряд мы проводим конкурс на площадке Центрального округа. Своё мастерство приехали показать команды из разных уголков страны, из города-побратима Павлодара. В этом году много композиций, в центре которых – человек. Некоторые элементы – фигуры животных, выражение лиц – выполнены с удивительной точностью. И таких работ не одна, не две, а много. Очень сложно выделить победителя, уровень мастерства скульпторов существенно вырос. Смысловое содержание композиций очень высокое. В этом году тематика фестиваля посвящена мотивам Сибири. И мне кажется, что участники почувствовали эту тонкость, особенность, и сумели её передать в своих работах», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Итоги XXII Сибирского фестиваля снежной скульптуры 1 of 16

Второе место заняла команда из города Павлодара с композицией «Между времён и пространств». Третье место досталось скульпторам из Республики Тыва за работу «Из поколения в поколение». Приз мэра Новосибирска отправился в город Хабаровск: скульптура «Духи Сибири» заслужила не только положительные оценки жюри, но и восторженные отзывы новосибирцев.

Как рассказал заместитель начальника управления художественного облика Новосибирска, главный художник города Иван Фаткин, работы оценивались по нескольким критериям: актуальность темы, сложность, оригинальность и качество исполнения.

За участие в фестивале дипломами отмечены команды из Купино (Новосибирская область), Бердска, Красноярска, Горно-Алтайска, Геленджика, Байкальска, Омска, Бийска, Уссурийска, а также две команды из Новосибирска.