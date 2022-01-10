Новосибирский детсад окружила вода из-за разрыва трубы

Территорию детского сада по улице Выборной в Новосибирске затопило в результате аварии в ночь на 10 января. Вода потекла по местным улицам, водоснабжение в окрестных домах пришлось отключить.

Большое количество воды скопилось на территории детского сада №70 по улице Выборной, 113/2 в Новосибирске в ночь на понедельник, 10 января.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ЧП произошло в районе полуночи из-за разрыва трубы. Судя по опубликованным видеозаписям, вода потекла также по дорогам, окружающим детсад. Комментаторы рассказали, что потоп настиг парковки и тротуары.

В результате в большинстве домов по улице Выборной пришлось отключить водоснабжение. По данным группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», рабочие сразу же приступили к устранению аварии.

Официального комментария от МУП Новосибирска «Горводоканал» на момент публикации получить не удалось, однако, по данным соцсетей, прорыв устранён, в большинстве домов водоснабжение восстановлено, а детский сад работает в штатном режиме.

Напомним, на днях на улице Чаплыгина в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы, в результате чего на участке проезжей части провалился асфальт. На нескольких центральных улицах было отключено теплоснабжение, а жителей близлежащих домов готовились эвакуировать. По факту аварии городская прокуратура инициировала проверку.