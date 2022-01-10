Сегодня, 10 января, на Федеральном военном мемориале (ФВМ) «Пантеон защитников Отечества» в городском округе Мытищи Московской области похоронят Анатолия Васильевича Квашнина. Бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе, бывший начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии ушел из жизни 7 января. Все, кто лично знал Анатолия Квашнина, отмечают его незаурядность, неравнодушное отношение к людям и делу, которому он служил. «Континент Сибирь» поговорил с представителями деловых и власных кругов региона, с которыми дружил и работал Анатолий Квашнин, и узнал, чем запомнился им генерал армии.

Олег Галлямов, руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области, генерал-лейтенант юстиции:

– Я познакомился с Анатолием Васильевичем Квашниным в ноябре 1995 года во время первой чеченской войны. В то время он командовал Северо-Кавказским военным округом, а меня назначили военным прокурором группировки федеральных сил в Чеченской Республике. И практически весь период нахождения в Чечне я служил в тесном взаимодействии с высшим командным составом группировки, и, конечно, часто встречался с Анатолием Васильевичем Квашниным. Тут стоит отметить, что к тому времени я достаточно долго прослужил в органах военной прокуратуры, прошел Афганистан и лично знал многих командующих округов. Анатолий Васильевич сразу произвел на меня неизгладимое впечатление. Это был человек энциклопедических знаний, очень начитанный, волевой и харизматичный. Я видел его в разных ситуациях и в разном качестве. Как Командующий военным округом он проводил не только совещания с командным составом, он дотошно вникал во всё. По долгу службы мне приходилось давать правовую оценку боевым операциям, каким-то особенностям боевых действий, и обсуждая с Анатолием Васильевичем нюансы, я видел, насколько глубоко он понимал ситуацию и хорошо ориентировался в обстановке военной, экономической, политической и военно-стратегической, которая тогда сложилась в этой кавказской республике.

Как политик он вел переговоры с главами чеченских поселений и старейшинами. Он тонко чувствовал настроения и находил нужные слова для конкретной аудитории. Эта его способность убеждать людей, на мой взгляд, сыграла колоссальную роль в установлении мира в Чеченской Республике. Помню, как в Чечне он ездил на обычном уазике с водителем без охраны. Смело перемещался по тем районам Грозного, где было опасно и рискованно ездить. А он это делал регулярно.

Запомнился случай в разгар боевых действий в Грозном. Анатолий Васильевич Квашин проводил совещание с главами поселений в одном из сохранившихся зданий в центре города, на котором присутствовал и я. И вдруг раздался мощнейший взрыв. Все оцепенели. А он совершенно спокойно посмотрел в окно и сказал: «Не волнуйтесь, это мы взорвали старое ветхое здание, чтобы избежать последствий, связанных с его обрушением». Но мы-то понимали, что дело не только в этом. Взорвали дудаевский дворец, к тому времени сильно поврежденный в результате боевых действий. Его облюбовали снайперы боевиков. Президентский дворец был взорван, чтобы не было возможности организовать там огневые точки.

Когда Анатолий Васильевич был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил России, а я военным прокурором Сибирского военного округа, мы встречались часто уже на сибирской земле. Он удивлял масштабностью мышления, глубоким анализом, умением стратегически мыслить и одновременно замечать мельчайшие детали. Во время многочасовых совещаний с высшим командным составом он глубоко анализировал международную обстановку, стратегическое положение нашей страны, мировую экономику, давал четкие характеристики и аргументированные оценки. Для военного человека он был необычным, я с такими не встречался ни до него, ни после.

Затем мы вместе работали, когда он был полпредом президента РФ, а я возглавлял территориальное управление Росимущества. У Анатолия Васильевича в последние годы остро болела душа за развитие малой авиации, он очень старался помочь нашему институту СибНИА, чтобы его не ликвидировали и сохранили научный и технический потенциал.

До последнего времени мы поддерживали дружеские отношения. Я бывал у него дома. Он жил довольно аскетично. Внутри дом был обшит деревом. Помню, как проходя на кухню (она же и столовая), увидел кладовую, где на полках хранились продукты. Как настоящий военный человек, он имел НЗ – неприкосновенный запас: крупы и мясные консервы. Спросил его тогда, зачем? А теперь после событий в Казахстане, когда в городах начался голод, понимаю, что он был прав. И был абсолютным бессребреником. Я как-то спросил, почему не сошьет себе новую генеральскую форму? А Анатолий Васильевич ответил: «У меня есть мундир, в котором я служил с орденами, наградами. Мне достаточно».

Для меня уход Анатолия Васильевича Квашнина – это трагедия. Всегда буду помнить этого неординарного человека. В связи с кончиной Анатолия Васильевича выражаю соболезнования его родным и близким.

Александр Асеев, академик, экс-председатель СО РАН:

– Анатолий Васильевич Квашнин войдет в историю, прежде всего, как выдающийся офицер и патриот своей Родины. Он командовал объединенной группировкой российских войск при наведении конституционного порядка в Чеченской республике в 1994-1995 годах, возглавлял Северо-Кавказский военный округ. А в 1999 году именно он организовал знаменитый марш-бросок российских десантников в Приштину (Косово) во время миротворческой операции на Балканах. Но его вклад в укрепление Вооруженных сил России не ограничивался блестящими военным операциями, Анатолий Васильевич внес немалый вклад в повышение боеготовности нашей армии. Во время боев в Чечне он столкнулся с тем, что вооружение и оснащение террористов часто превосходило то, что было у наших солдат, в частности – в области приборов ночного видения и тепловизоров. За помощью в решении этой проблемы генерал Квашнин обратился к ученым, так, задолго до его назначения полномочным представителем президента РФ в СФО, возникло знакомство с нашим Институтом физики полупроводников, которое вылилось потом в плодотворное сотрудничество на благо армии и страны.

В 2004 году в результате разногласий с новым министром обороны Сергеем Ивановым он ушел в запас и занял пост полпреда президента в СФО. С того момента его сотрудничество с Сибирским отделением РАН вышло на новый уровень. Мне довелось работать с несколькими полпредами и могу твердо сказать, что в отношении науки Анатолий Васильевич лучше всех проявил себя на этом посту. Он не просто говорил правильные слова о значении науки и технологий для развития нашей страны, а подкреплял их принципиально важными решениями. Именно по его инициативе земельные ресурсы Новосибирского научного центра к востоку от Новосибирского Академгородка в 2009 году были зарезервированы под малоэтажное жилищное строительство для научных сотрудников институтов, на которых построены коттеджные поселки ЖСК «Веста» и «Сигма». Когда Академгородок создавался, Лаврентьев построил здесь 60 коттеджей, чтобы привлечь ведущих ученых со всей страны. Теперь же, по инициативе Анаталия Квашнина и при поддержке Владимира Путина Сибирское отделение смогло построить 600 коттеджей, что позволило значительно снизить отток ученых из Академгородка в нелегкие для науки годы. Не раз Анатолий Васильевич помогал СО РАН в вопросах сохранения имущественных и земельных ресурсов институтов, предприятий инженерной и социальной инфраструктуры. Мы, ученые, всегда видели в нем надежного союзника и, при необходимости, защитника. А он понимал, какую роль может и должна играть наука в жизни страны. В частности, в 2012 году именно при его поддержке в СО РАН был создан успешно работавший Центр фундаментальных и прикладных исследований для обороны и безопасности.

Светлая память о патриоте своей Родины, государственнике, отважном, и решительном и в то же время добром и внимательном человеке, Герое России Анатолии Васильевиче Квашнине навсегда сохранится в наших сердцах.

Владимир Шумилов, бывший первый вице-мэр Новосибирска:

– В то время, когда Анатолий Квашнин был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, я работал первым заместителем мэра. Мне приходилось несколько раз встречаться с ним по его инициативе.

В то время как раз только создавались управляющие компании в сфере ЖКХ, и Анатолий Квашнин очень интересовался этой темой. Он попросил меня собрать специалистов и сам приехал в мэрию, чтобы обсудить вопрос. Это меня очень удивило. Такое было впервые, чтобы представитель президента лично пришел в кабинет к заму мэра. Но он хотел понять, как все устроено в ЖКХ города и очень внимательно всех выслушал. Потом собрал всех мэров крупных городов Западной Сибири и увез их на семинар на Восток для знакомства с опытом создания управляющих компаний.

Этот пример ярко характеризует Анатолия Квашнина как человека, который не формально занимал свою должность, спуская сверху вниз диррективы. Он был настоящим руководителем, который всегда пытался сам вникнуть в суть любого вопроса. Что понял – объяснить другим. Что не понял – в том разобраться. Безусловно, этим он всем импонировал.

Владимир Барсук, директор СибНИА им. С.А. Чаплыгина:

– Для меня Анатолий Васильевич – человек, на которого стоило равняться. Он, на мой взгляд, самый достойный из всех чиновников, с кем мне довелось общаться и работать.

Это человек, который болел за свое дело всегда, даже на пенсии. В должности полпреда президента в СФО он, можно сказать, забыл о возрасте, был очень мобильным и вдумчивым руководителем, который всегда старался вникнуть в каждую деталь, мог оказать помощь и содействие где угодно и убедить в чем угодно руководящий состав.

Я могу сказать, какую огромную поддержку он оказал нашему институту – я сам непосредственно работал с Анатолием Васильевичем. Нельзя недооценить то огромное влияние, которое он оказал на развитие авиации Сибири и Новосибирска в частности – как на должности полпреда, так и после отставки. Можно сказать, что все наши последние достижения – в той или иной степени результат его работы.

Анатолий Васильевич Квашнин – великий человек государственного мышления. Человек масштабов всей страны — и даже больше. Его смерть для нас всех – огромная потеря.

Бывшего полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, генерала армии Анатолия Квашнина похоронят 10 января на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Московской области. В траурной церемонии примет участие руководящий состав Министерства обороны РФ. Сам ритуал захоронения начнется в 13.00 по московскому времени.