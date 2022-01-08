В Новосибирске подвели итоги XXII Сибирского фестиваля снежной скульптуры. Первое место досталось команде из Новосибирска за композицию «Танец шамана». Приз мэра, как и в прошлом году, завоевали хабаровчане.

Итоги фестиваля снежной скульптуры подвели в Новосибирске. Фестиваль по традиции проводится в городе в начале января уже 22-й год подряд. В этом году первое место жюри отдало новосибирцам за композицию «Танец шамана».

Второе место заняла команда из казахстанского города Павлодара со скульптурой «Между времён и пространств». Третье место досталось скульпторам из Республики Тыва за работу «Из поколения в поколение». Приз мэра Новосибирска, как и в прошлом году, отправился в Хабаровск. На этот раз — за выразительное снежное изваяние «Духи Сибири».

«Очень сложно выделить победителя, уровень мастерства скульпторов существенно вырос. Смысловое содержание композиций очень высокое. В этом году тематика фестиваля посвящена мотивам Сибири. И мне кажется, что участники почувствовали эту тонкость, особенность, и сумели её передать в своих работах», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вручая награду победителям.

Работы скульпторов оценивались по нескольким критериям: актуальность темы, сложность, оригинальность и качество исполнения.

Ранее стало известно, что в Первомайском сквере Новосибирска в январе откроется ресторан паназиатской кухни.