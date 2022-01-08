Стало известно место и время похорон генерала армии Анатолия Квашнина

Марина Цурмаст
 
Похороны Анатолия Квашнина
Анатолий Квашнин. Фото Михаила Перикова

Бывшего полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, генерала армии Анатолия Квашнина похоронят 10 января на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Московской области.

Как стало известно корреспонденту «Континента Сибирь», генерала армии Анатолия Квашнина похоронят 10 января на Федеральном военном мемориале (ФВМ) «Пантеон защитников Отечества». Мемориал расположен в городском округе Мытищи Московской области.

Гроб с телом покойного доставят утром 10 января в ритуальный зал мемориала из госпиталя им. Бурденко. В траурной церемонии примет участие руководящий состав Министерства обороны РФ. Сам ритуал захоронения начнется в 13.00 по московскому времени.

Как ранее писал «Континент Сибирь», бывший полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин скончался от коронавируса в Москве 7 января в возрасте 75 лет.

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