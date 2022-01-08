Прокуратура проверит соблюдение законодательства о теплоснабжении в связи с аварией на теплотрассе по ул. Чаплыгина в Новосибирске. В результате ЧП без тепла остались 117 жилых домов и социальных объектов.

Прокурор Новосибирска Роман Сивак организовал проверку исполнения законодательства о теплоснабжении в связи с аварией на теплотрассе в центре города 7 января, сообщает официальный сайт прокуратуры Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что вечером 7 января 2022 года произошел порыв теплотрассы вблизи жилых домов по ул. Чаплыгина в г. Новосибирске, в связи с чем без отопления остались 117 объектов (жилые дома и другие социально-значимые объекты). На месте аварии произошло разрушение асфальтового покрытия. Прокуратура проверит соблюдение эксплуатирующей тепловые сети организацией и подрядной организацией законодательства о теплоснабжении, оценит полноту и достаточность принимаемых мер по обеспечению надежности теплоснабжения и соблюдению жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Как рассказали корреспонденту «Континента Сибири» в СГК, в 11:30 8 января была подключена к теплоснабжению основная часть домов, находившихся без тепла из-за повреждения трубопровода. Теплоноситель подан 47-ми многоквартирным домам, трём лечебным учреждениям, двум детским образовательным учреждениям, шести вузам и 36-ти общественным объектам. В ходе ремонта заменили 4,5 метра поврежденной трубы. В ближайшие часы, как обещают в СГК, батареи внутри квартир и помещений должны прогреться.

Таким образом, в контуре отключения остались еще 7 жилых домов и два детских образовательных учреждения. Несмотря на то, что завершить ремонт в СГК планировали к 14.00 8 января, на момент публикации работы на сетях по ул. Чаплыгина продолжались. Как уточнили в компании, при запуске теплотрассы рядом возник еще один «небольшой дефект», который бригада устранит сегодня к 18.00.

Напомним, авария на магистральном трубопроводе по ул. Чаплыгина возле жилого дома №98 произошла около 22 часов 7 января. В связи с ремонтными работами было перекрыто движение автотранспорта по ул. Чаплыгина на отрезке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных. Эвакуации жителей ближайших к аварийному участку домов не проводилось.