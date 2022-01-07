Крупная авария на теплотрассе оставила без тепла 58 многоквартирных домов в центре Новосибирска. Некоторые очевидцы происшествия не исключают возможной эвакуации близлежащего дома из-за опасности размыва грунта, Сибирская генерирующая компания сообщает о том, что поврежденный участок уже отключен, а ремонт будет завершен 8 января к середине дня.

Около 22 часов 7 января возле жилого дома №98 по улице Чаплыгина провалился асфальт на проезжей части. По свидетельству очевидцев, из-под земли валят столбы пара и растекается кипяток.

«В Новосибирске прорвало теплотрассу перед жилым домом. Может размыть грунт, людей готовят к эвакуации» – пишет Telegram-канал Mash Siberia.

«Возникло повреждение на магистральном трубопроводе по улице Чаплыгина. В настоящее время проводим отключение дефектного трубопровода и готовимся приступить к ремонтным работам», – сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании. По их сведениям, участок теплотрассы, на котором произошла авария, был проложен в 1968 году.

Около полуночи ремонтники СГК появились на месте аварии. Тогда же стало известно, что эвакуировать жильцов близлежащих домов не будут, несмотря на то, что между домами №98 и 100 наблюдается проседание грунта, а из подвалов все еще идет пар.

Авария произошла неподалеку от здания областной прокуратуры на улице Каменской. Напомним, что в апреле 2017 года прокуратура Новосибирской области приняла активное участие в сдерживании роста тарифов на теплоснабжение, в результате чего губернатор Владимир Городецкий объявил об отмене подорожания тепла на 15%. В 2019 году ведомство также участвовало в деле вокруг роста цен на теплоснабжение.

Всего без тепла остались 58 домов. Очевидцы сообщают, что отключения есть также на улицах Семьи Шамшиных, Орджоникидзе и прилегающих к ним.

Завершить ремонт планируется к 14:00 8 января.

Предыдущая авария на теплотрассе, оставившая десятки многоквартирных домов без тепла, произошла 5 января на улице Пархоменко. Устранить дефект на 700-мм трубопроводе СГК удалось к утру 6 января.