Авиабилеты из Новосибирска в Казахстан продолжают продаваться, несмотря на отмену полетов

Пресс-служба аэропорта Толмачево подтвердило отмену рейсов в Казахстан из-за неблагоприятной обстановки в стране. Согласно онлайн-табло, в пятницу, 7 января, в Нур-Султан должен был вылететь самолет авиакомпании «Казак Эйр», но этого не произошло.

Тем не менее, заказы билетов на рейсы в Нур-Султан от авиакомпаний S7 и Astana Air по-прежнему работают – на данный момент ближайший полет должен состояться в 4:25 в воскресенье и о его отмене никто не сообщает.

Что касается рейсов на Алматы, продажа билетов здесь приостановлена до 19 января. На данный момент, по сведениям различных источников, аэропорт города Алматы находится под контролем миротворческих сил ОДКБ.

Напомним также, что накануне было объявлено о приостановке автобусных рейсов из Новосибирска в Усть-Каменогорск. Информация об этом появилась на странице городского автовокзала «ВКонтакте», а о сроках возобновления сообщения пока не сообщалось